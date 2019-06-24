2019/06/24 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - الاتجاه

قال النائب عن تحالف البناء حسين العقابي ان المعارضة ستكون داخل الكابين ة الحكومية وفي الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة ،فيما حذر من ذهاب المعارضة باتجاه تحقيق المصالح الخاصة.

وذكر العقابي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”،اليوم الاثنين، أن “الاوراق اختلطت واغلب النواب يعملون كمعارضة في البرلمان والحكومة بهدف محاسبة المقصرين وتقويم الاداء الحكومي، محذراً من ذهاب المعارضة باتجاه تحقيق المصالح الخاصة”.

واضاف ان “البعض يجد ان المعارضة يجب ان تحصل على مناصب في الدولة”، لافتاً الى ان “المعارضة لم تكن وليدة اللحظة ولكن نجاحها مرهون بادائها”، مبينا أن “اغلب النواب يعلمون من خلال ساحتهم الاعلامية ونفوذهم كمعارضة في الدولة، وبالتالي لايمكن التمييز بين العارضة الحقيقية والمصطنعة، خاصة ان الاوراق اختلطت”.

واشار العقابي إلى أن “نوايا الاخرين لايمكن التشكيك بها، لكن اذا كانت المعارضة من اجل المصالح العامة فهذا لابأس به ولكن لو ذهبت باتجاه تحقيق المصالح الخاصة فهذا خطأ كبير”.

KKK

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يحذر من ذهاب المعارضة باتجاه تحقيق مصالح خاصة) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يحذر من ذهاب المعارضة باتجاه تحقيق مصالح خاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).