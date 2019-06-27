تعرف على جدول اعمال مجلس النواب لليومين المقبلين

2019/06/24 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاتجاه برس

جدول اعمال جلسة رقم 27 الثلاثاء 25 حزيران 2019

جدول اعمال جلسة رقم 28 الاربعاء 26 حزيران 2019

KKK

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