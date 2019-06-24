تمثال «أفضل مخرج» لمهرجان قونية السينمائي الدولي من نصيب «مجيد مجيدي»

2019/06/24 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منصور جهانی ـ أعطى مهرجان قونية السنيمائي الدولي «مجيد مجيدي» تمثال «أفضل مخرج» في مراسم أقيمت في مركز مولانا الثقافي قي قونية.

وأفادت العلاقات العامة لمؤسسة الفارابي السينمائية أنه تم عرض فيلمين للمخرج البارز للسينما الإيرانية «مجيد مجيدي» في الدورة الثانية من مهرجان قونية السينمائي الدولي.

وبعد أن أشاد بدور «مجيد مجيدي» في صنع الأعمال السنيمائية الممتازة التي تحمل رسائل إنسانية وأخلاقية، اعتبر أمين سر مهرجان قونية السينمائي الدولي والمدير العام للثقافة والسياحة في قونية «عبدالستار يارار»، في كلمة له في هذه المراسم السينما الإيرانية الحديثة حاملة لرسائل معنوية.

وكانت أمانة مهرجان قوينة السينمائي الدولي قد دعت «مجيد مجيدي» ليشارك في هذا الحدث بفيلمي «شجرة الصفصاف» و«أطفال السماء».



وجدير بالذكر أنه تم عرض فيلمي «شجرة الصفصاف» و«أطفال السماء» بمشاركة هذا المخرج ولقيا إقبالاً من قبل الجمهور.

هذا ومن المقرر أن تقام عدد من الاجتماعات الجامعية والإعلامية في قونية في فترة حضور «مجيد مجيدي».

يعرف «مجيد مجيدي» بفيلم «أطفال السماء»، حيث تم اختياره، بسبب هذا الفيلم البديع، كأول مخرج إيراني في قائمة خمسة أفلام مرشحة لنيل جائزة الأوسكار عام ۱۹۹۸.

كما يعد «مجيد مجيدي» المخرج الإيراني الوحيد الذي فاز بجائزة مهرجان قونية السينمائي الدولي الخاصة في السنة الجارية.



والجائزة هي للإشادة بمخرجين يهتمون بالجذور والمعتقدات المعنوية والدينة ويوفون بها.

ويقام مهرجان قونية السنيمائي بمناسبة دخول أسرة مولانا مدينة قونية.



ويجدر بنا القول أنه في مهرجان قونية السينمائي الصوفي الدولي، يتم قبول الأفلام التي تتمتع بصبغة معنوية وصوفية، حيث يقوم مخرجون مرموقون من تركيا باختيار الأفلام والمخرجين.

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