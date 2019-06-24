2019/06/24 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن إطار الجولات الميدانية التي تقوم بها الملاكات الفنية والهندسية لهيئة إستثمار بغداد لمتابعة تنفيذ المشاريع الإستثمارية في العاصمة بغداد وسير العمل فيها بإشراف ودعم مباشر من رئيسها المهندس شاكر الزاملي زارت ملاكاتنا مشروع (مدرسة الكلية الدولية الجامعة ) الذي نفذته شركة الأمل للخدمات التربوية الدولية في منطقة زيونة / مزرعة حمدي للإطلاع على مراحل الإنجاز التي وصل اليه .

يتألف المشروع من ثلاثة طوابق تم تنفيذ طابقين منها حالياً كمرحلة أولى وتضم 12 صف دراسي و2 مختبر ومكتبة بالإضافة الى قاعة وغرف للإدارة والخدمات التي تم بناؤها بإعتماد التقنيات والأساليب الحديثة مع مراعاة الحداثة والتطور والتكامل بين الفعاليات والخدمات التعليمية التي توفرها والنشاطات الترفيهية والثقافية التي إضافتها الى المشروع لتنمية قدرات الطلاب وفق أسس علمية وتربوية متطورة وزيادة نسبة الوعي لديهم وإبراز مهاراتهم وهو ما سيخلق حالة من التنافس الإيجابي بينها وبين المشاريع المماثلة لها في المنطقة إذ سيسهم المشروع في رفد المنظومة التعليمية في العاصمة وإسناد المؤسسة التعليمية الحكومية فضلاً عن توفيرها العديد من فرص العمل خاصة للكفاءات التربوية التي ستعمل فيه .

ملاكات الهيئة أشرت إرتفاعاً واضحاً في وتيرة العمل وتصاعداً لنسب الإنجاز حيث تم الإنتهاء من واجهة المشروع الخارجية بالكامل كما أنتهت الشركة المنفذة من أعمال الطابق الأرضي والأول حيث وصلا الى مراحل الإنجاز النهائية ويعد هذا المشروع إضافة جديدة الى سلسلة المشاريع الممنوحة إجازة في القطاع التعليمي والتي أصبحت اليوم مشاريع ريادية حققت نجاحات كبيرة .

تحياتنا

قسم العلاقات والإعلام

هيئة إستثمار بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكلية الدولية الجامعة خطوة جديدة لرفع المستوى التربوي والتعليمي في العاصمة) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكلية الدولية الجامعة خطوة جديدة لرفع المستوى التربوي والتعليمي في العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).