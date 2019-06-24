2019/06/24 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ أعلن مصرف الرافدين، عن اطلاق وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، اليوم الاحد، اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إنه "تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة تراوحت ما بين 3 و5 و10 ملايين دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية، مشيرا الى ان "السلف شملت أكثر من 1800 موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية".

وأضاف البيان، أنه "بعد استكمال الموظف لكافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها يتم صرف تلك السلفة عن طريق بصمة الزبون ومن ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة".انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يطلق سلف جديدة للموظفين) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يطلق سلف جديدة للموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).