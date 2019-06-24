2019/06/24 | 10:33

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الأثنين 24 يونيو 2019 | 10:27 صباحاً | عدد القراءات : 13

زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب جزر تانيمبار في إندونيسيا

متابعة/...أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الاثنين، عن وقوع هزة أرضية بقوة 7.2 درجة بمقياس ريختر جزر تانيمبار في إندونيسيا.

وأوضحت الهيئة بأن الهزة سجلت في تمام الساعة 05.53 بتوقيت موسكو على بعد 288 كيلومتراً جنوب غرب قرية ساوملاكي وعلى عمق 208.3 كيلومتر.

في سياق متصل، أفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن زلزالا قوته الأولية 5.5 درجة هز شرق اليابان صباح اليوم الاثنين.

وقالت الهيئة إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة تشيبا المتاخمة لطوكيو.



وأضافت أنها لم تصدر تحذيرا من أمواج مد عاتية (تسونامي)، ولم ترد أنباء عن حدوث أضرار، بحسب رويترز.انتهى1

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