بالصور.. الحشد الشعبي ينشر قواته في الدور

2019/06/24 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن نشر قواته في قضاء الدور جنوب تكريت مركز محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “اللواء التاسع في الحشد الشعبي نشر قواته في قضاء الدور جنوب تكريت لحفظ الامن ومنع اي خرق أمني”.انتهى/25

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