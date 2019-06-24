سعياً للحرية… هذه كواليس استقالة العاقولي من البرلمان

2019/06/24 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق كشف مصدر مقرب من رئيس #تحالف #سائرون، المدعوم من قبل زعيم #التيار_الصدري #حسن_العاقولي، عن سبب تقديمه #الاستقالة من عضوية #مجلس_النواب.المصدر قال لـ”الحل العراق“، إن «#العاقولي […]

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