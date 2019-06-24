نيجيرفان بارزاني: هناك محاولات جدية لانهاء جميع المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية

2019/06/24 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، ، بأنه هناك محاولات جدية لإنهاء جميع المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية، مبيناً بأنه ” بدأنا مرحلة جديدة مع بغداد”.واشار بارزاني في كلمة له ، بمناسبة توقيع اتفاقية تجارية بين اقليم كردستان والولايات المتحدة الامريكية في أربيل بحسب شبكة ” روداو ” , الى انه “علينا جميعاً ان […]

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