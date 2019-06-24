الرافدين يطلق سلفة جديدة للموظفين تبلغ قيمتها 10ملايين دينار

2019/06/24 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمصرف، حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 1800 موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية".وأوضح البيان أن" صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها".واشار المصرف بحسب البيان الى انه" سيتم صرف السلفة عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".انتهى..م.

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