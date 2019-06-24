ترامب يعترف: مستشارون دفعوني للحرب مع ايران وانه لأمر مقرف

2019/06/24 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في خبر نشرته في عددها الصادر اليوم، أن" الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد لمقربين منه بأنه لا يريد مزيدا من الحروب".وأضاف تقرير الصحيفة، ان" ترامب وصف محاولة مستشارين رفيعين له دفعه نحو الحرب مع إيران بالأمر المقرف".انتهى..م.م

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