بدء انتخابات الجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق

2019/06/24 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن حسن نصيف التميمي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق عن بدء الاقتراع في انتخابات الجمعيات الفلاحية والتي بدأت، اليوم الاثنين المصادف الرابع والعشرين من شهر حزيران لعام ٢٠١٩ في محافظة واسط قضاء العزيزية.واكد السيد حسن نصيف التميمي في حديث لوكالة نون الخبرية، " ان الانتخابات ستجرى بكل شفافية ومصداقية بحسب الضوابط والقوانين من اجل اختيار الاصلح لتمثيل الفلاح العراقي وايصال صوته ".

واضاف " ان الانتخابات ستجرى على مستوى المحافظات كافة بحسب قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية ".

كما اشار الى " ان نتائج الانتخابات ستعلن اولاً بأول بكل مصداقية وموضوعية ".

اريج الصفار

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