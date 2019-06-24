صحة كربلاء تكشف عن قرب اعلان كربلاء عاصمة العراق الطبية

2019/06/24 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير دائرة صحة كربلاء المقدسة الدكتور صباح الموسوي إن كربلاء ستكون عاصمة طبية للعراق في السنوات القليلة القادمةقال الدكتور صباح الموسوي لوكالة نون الخبرية ان مشاريع العتبة الحسينية في بناء المستشفيات وحسب توجيهات الشيخ عبد المهدي الكربلائي هو جعل كربلاء عاصمة طبية للعراق اضافة الى عنوانها الديني مبينا ان دائرة صحة كربلاء تسعى لنفس الهدف.

واضاف لقد بدأنا بهذا المشروع منذ عام إلفين وسبعة عشر بإشراف مباشر من العتبة الحسينية المقدسة بإضافة مؤسسات خدمية صحية من قبل العتبة المطهرة إضافة الى الموجود في دائرة صحة كربلاء موضحا ان دائرة صحة كربلاء وضعت الخطوات الرئيسية باعتبار كربلاء عاصمة طبية والدليل عندما تذهب إلى مستشفى السفير تجد اغلب المرضى القادمين هم من خارج المحافظة لإجراء العمليات الجراحية وهذا معناه إننا بدأنا الخطوة الأولى في إعلان المشروع.

وتابع الموسوي ان الكثير من المؤسسات الصحية التي باشرت بها العتبة الحسينية المطهرة هي اليوم قيد الانجاز ونأمل عندما تكتمل هذه المؤسسات ان تضاف مع مؤسسات دائرة صحة كربلاء والمستشفى التركي وسوف نعلن بشكل رسمي ان كربلاء أصبحت العاصمة الطبية للعراق.

يذكر ان ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي افتتح امس الاحد، التوسعة الجديدة في مستشفى سفير الامام الحسين عليه السلام الجراحي المخصص لاجراء العمليات الجراحية (مجانا) بحضور مدير دائرة صحة كربلاء

مازن السلامي /كربلاء

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