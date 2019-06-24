2019/06/24 | 10:41

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شرطة النجف: ألقينا القبض على عصابة لسرقة المحال التجارية

بغداد -

كلمة

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت، يوم

الاثنين، عن قيام قوات النجدة من إلقاء القبض على عصابة قامت بسرقة

احدى الأسواق بكمين أمنى.

وذكرت المديرية في بيان، ان "العصابة ألقى القبض عليها بالجرم

المشهود عندما كانوا يسرقون مواد غذائية وكارتات رصيد موبايل

وسكائر".

واضافت ان "العصابة متكونة من رجل وامرأتين يستخدمون مركبة كيا

سيراتو وتم تسليمهم الى الجهة المختصة".

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