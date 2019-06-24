2019/06/24 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جلسة اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يحذر: أطراف سياسية تسعى لعرقلة تمرير الوزارات الشاغرة في حكومة عبدالمهدي) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يحذر: أطراف سياسية تسعى لعرقلة تمرير الوزارات الشاغرة في حكومة عبدالمهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).