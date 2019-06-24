اول تعليق من ميسي بعد التأهل لربع نهائي كوبا اميركا

2019/06/24 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد نجم المنتخب الارجنتيني، ليونيل ميسي، أن فوز الأرجنتين على قطر بهدفين نظيفين، قد تكون النتيجة التي تحتاجها كتيبة “التانغو” لإعادة إطلاق حملتها للفوز باللقب.وقال ميسي في تصريح صحفي عقب المباراة، “قدمنا مباراة جيدة وفزنا وهذا ما يهم، كنا بحاجة لمباراة كهذه من أجل الحصول على بعض الثقة والهدوء، مع خوض المزيد من […]

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