طاقم تحكيم عراقي يقود مواجهة يابانية في دوري أبطال آسيا

2019/06/24 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف الاتحاد الاسيوي لكرة القدم طاقما عراقيا لقيادة مباراة فريقي سانفريس هيروشيما وكاشيما أنتلرز اليابانيين التي ستجرى يوم غد الثلاثاء ضمن إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا .

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