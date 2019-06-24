الاستخبارات العسكرية تقبض على أرهابي حاول الهرب من الفلوجة إلى اربيل

2019/06/24 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤، اليوم الاثنين ، القبض على أحد الارهابيين في سيطرة مخمور- اربيل أثناء محاولته الهرب من الفلوجة إلى اربيل .

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