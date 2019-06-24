سفير العراق في بلجيكا يقدم اوراق اعتماده

2019/06/24 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ قدم السفير صادق الركابي اوراق اعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة لجمهورية العراق لدى مملكة بلجيكا الى المللك فيليب ملك بلجيكا.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “السفير صادق الرقابي نقل تحيات رئيس جمهورية العراق برهم صالح الى ملك بلجيكا”.

وبين ان حكومة العراق “تسعى الى تعزيز العلاقات الثنائية مع حكومة مملكة بلجيكا وبما يساهم في تحقيق التطور والازدهار والمصالح المشتركة لكلا البلدين وفي كافة المجالات”.

كما قدم السفير شكره “لمملكة بلجيكا على دعم ومساعدة العراق حكومة وشعباً في محاربة كيان داعش الارهابي من خلال انضمامها الى التحالف الدولي ضد الارهاب”.

وتم التاكيد على “ضرورة الاستمرار في المشاورات السياسية بين حكومتي البلدين الصديقين وتبادل وجهات النظر بشأن الاحداث الراهنة على الساحتين الاقليمية والدولية”.

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