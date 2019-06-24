إيران تبدي استعدادها لاجراء مناورات مشتركة مع العراق

2019/06/24 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن قائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد كيومرث حيدري، الاثنين، ان ايران على استعداد لاجراء مناورات مشتركة مع العراق في اراضي البلدين.وقال حيدري في تصريح اوردته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، خلال لقائه اللواء طارق عباس ابراهيم، مدير التدريب العسكري والعمليات بالجيش العراقي إن “القوة البرية للجيش على استعداد لإجراء مناورات مشتركة على […]

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