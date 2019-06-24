2019/06/24 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم_ بغداد

افاد مصدر نيابي، الاثنين (24 حزيران 2019)، بأن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اجتمع بكتلة سائرون في مبنى مجلس النواب.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكعبي اجتمع بكتلة سائرون داخل البرلمان لمناقشة اكمال الك

بغداد اليوم- متابعة

قال عضو مجلس النواب بدر الزيادي، الاثنين (24 حزيران 2019)، إن الحكومة أرسلت عدداً قليلاً من مرشحي الدرجات الخاصة إلى البرلمان، فيما أشار الى وجود مقترح لتمديد الدرجات الباقية 90 يوماً.

وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن &q

بغداد اليوم- متابعة

قال محافظ نينوى الاسبق، القيادي بتحالف "القرار" اثيل النجيفي، الاثنين (24 حزيران 2019)، إن حكماً بالسجن غيابياً لـ 3 سنوات صدر بحقه بسبب منعه محاولة تشييع مدينة الموصل، فيما أكد أنه لم يمنع محاولات "تشييع الموصل&

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. توجيه سؤال برلماني جديد الى عبد المهدي بشأن مجلس مكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. توجيه سؤال برلماني جديد الى عبد المهدي بشأن مجلس مكافحة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).