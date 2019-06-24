من هي الأسماء المرشحة للوزارات الشاغرة ؟

2019/06/24 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي مطلع، عن أسماء المرشحين للوزارات الأربع الشاغرة في الكابينة الحكومية.وذكر المصدر أن “المرشحين هم الفريق ياسين الياسري لوزارة الداخلية، واللواء نجاح العادلي لوزارة الدفاع، وسفانه الحمداني مرشحة التربية وفاروق أمين لوزارة العدل”.وأضاف أن ” توافقاً سياسياً بين الكتل بشأن تمرير تلك الأسماء بدفعة واحدة”.

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