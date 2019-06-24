الجيش الايراني: مستعدون لإجراء مناورات مشتركة في أراضي ايران والعراق

2019/06/24 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد كيومرث حيدري، ان ايران على استعداد لاجراء مناورات مشتركة مع العراق في اراضي البلدين....

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