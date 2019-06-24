مؤسسة الشهداء تعلن قرب توزيع قطع أراض لذوي شهداء الحشد في بغداد

2019/06/24 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت مؤسسة الشهداء، الاثنين، عن قرب توزيع قطع اراض لذوي شهداء الحشد الشعبي في بغداد.وقالت المؤسسة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “دائرة شهداء الحشد الشعبي وبالتنسيق مع امانة بغداد انجزت التصاميم النهائية لقطع الاراضي المخصصة لذوي شهداء الحشد التي سيتم توزيعها قريبا في بغداد”.من جانبه قال مدير عام الدائرة علي […]

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