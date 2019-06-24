السلطات العراقية تعلن قتل 14 عنصرا من داعش بكركوك

2019/06/24 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني يوم الاثنين عن مقتل 14 عنصرا من تنظيم داعش بعملية نفذتها قوات العمليات الخاصة مع التحالف الدولي جنوبي محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقالت الخلية في بيان اليوم، انه "بعملية نوعية استباقية لتعقب فلول داعش الارهابي وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي قوات جهاز مكافحة الارهاب تقتل ١٤ ارهابيا جنوبي كركوك".

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