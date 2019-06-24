2019/06/24 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى الفريق الطبي و التمريضي في مركز الشفاء لغسيل الكلى الدموي في مستشفى اليرموك التعليمي (2552) غسل كلى لـ (295) مريض خلال شهر ايار من العام الحالي

ذكر ذلك مــدير مستشفــى اليرموك التعليمي الدكتـور (مبين علي) ان مركز الشفاء في مستشفى اليرموك يعد من احد المراكز الكبرى و المهمة في علاج و غسل الكلى حيث اجرى المركز (2552) غسل كلوي لـ (295) مريض خلال شهر ايار من خلال الاحصائيات المقدمة من قبل المركز حيث تستغرق كل عملية غسل كلوي من (3 -4) ساعات للعملية الواحدة و السعة السريرية للمركز هي (32) جهاز ديلزة دموية مؤكدا ان المركز يقدم خدماته على مدار (24) ساعة و يقوم باستقبال مرضى الغسيل الكلوي لتثبيت بياناتهم من خلال تقسيم جلسات الغسيل و تثبيتها في السجلات الاحصائية .

اعلام صحة الكرخ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرخ / اجراء (2552) غسل كلوي في مركز الشفاء لغسل الكلى خلال شهر صحة) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرخ / اجراء (2552) غسل كلوي في مركز الشفاء لغسل الكلى خلال شهر صحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).