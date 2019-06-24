“بالوثيقة”.. عبد المهدي مخاطباً الحلبوسي بشأن الوزارات الشاغرة: سأرشح اسماء جديدة

2019/06/24 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق “بالوثيقة”..عبد المهدي يخاطب الحلبوسي بشأن الوزارات الشاغرة: سأرشح اسماء جديدة

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