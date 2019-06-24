الاتحاد الوطني يجدد تأكيد عدم مشاركته في الحكومة الجديدة دون حل قضية كركوك

2019/06/24 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قيادي بالاتحاد الوطني أن العمل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في التشكيلة الوزارية الجديدة صعب للغاية بسبب السياسات التي ينتهجها.وقال سعدي بيره عضو المكتب السياسي في الإتحاد الوطني في تصريحات صحفية ، ان حزبه لن يشارك في الحكومة الجديدة دون حسم منصب محافظ كركوك له، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي ينتهج سياسة لايمكن التعامل […]

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