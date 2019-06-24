2019/06/24 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. نص رسالة عبدالمهدي الى الحلبوسي حول استكمال التشكيلة الحكومية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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