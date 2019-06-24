سائرون: ليس لدينا اعتراض على اي مرشح والكابينة ستمرر اليوم

2019/06/24 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، الاثنين، أن تحالفه ليس لديه اعتراض على أي مرشح للوزارات الأربع الشاغرة، مشيرا إلى أن البرلمان سيستكمل التصويت على الكابينة بجلسة اليوم.وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تحالف سائرون ليس لديه أي اعتراض على جميع المرشحين للوزارات الشاغرة المتبقية”، مؤكدا “تمرير الكابينة الوزارية المتبقية”.وأضاف، أن […]

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