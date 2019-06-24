2019/06/24 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qgO8XCNCJKw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بكاء الأطفال مع الاخصائية الاسرية هبه عدنان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بكاء الأطفال مع الاخصائية الاسرية هبه عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).