English | كوردى

بالوثيقة.. نص الرسالة التي وجهها عبد المهدي الى الحلبوسي بشأن استكمال الكابينة الحكومية


بالوثيقة.. نص الرسالة التي وجهها عبد المهدي الى الحلبوسي بشأن استكمال الكابينة الحكومية
2019/06/24 | 11:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالوثيقة..

نص الرسالة التي وجهها عبد المهدي الى الحلبوسي بشأن استكمال الكابينة الحكومية

www.alghadeer.tv/media/cache/61/ca/61caa5ea6516a59d4fe9770c7c2ec189

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. نص الرسالة التي وجهها عبد المهدي الى الحلبوسي بشأن استكمال الكابينة الحكومية ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. نص الرسالة التي وجهها عبد المهدي الى الحلبوسي بشأن استكمال الكابينة الحكومية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).

كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا