مكافحة الارهاب تقتل 14 داعشيا جنوبي كركوك

2019/06/24 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" بعملية نوعية استباقية لتعقب فلول عصابات داعش الارهابي وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، قتلت قوات جهاز مكافحة الارهاب (14) ارهابيا جنوبي كركوك".يشار الى ان العمليات الامنية مستمرة في كركوك لملاحقة فلول داعش الاجرامية والقضاء على خلاياه النائمة والتي تقوم بزعزعة الامن في قرى ومدن واقضية المحافظة.انتهى..م.م

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