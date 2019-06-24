2019/06/24 | 11:43

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عاجل | مصدر من الائتلاف: النصر لن يصوت لمرشحي الوزارات الشاغرة في جلسة اليوم

عاجل | مصدر من الائتلاف: النصر لن يصوت لمرشحي الوزارات الشاغرة في

جلسة اليوم

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