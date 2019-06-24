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بالوثائق: عبد المهدي يخاطب مجلس النواب عن تأخر استكمال الكابينة الوزارية


بالوثائق: عبد المهدي يخاطب مجلس النواب عن تأخر استكمال الكابينة الوزارية
2019/06/24 | 11:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالوثائق: عبد المهدي يخاطب مجلس النواب عن تأخر استكمال الكابينة الوزارية

الأثنين / 24 / حزيران - 2019

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بغداد - كلمة

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