2019/06/24 | 11:43

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بالوثائق: عبد المهدي يخاطب مجلس النواب عن تأخر استكمال الكابينة الوزارية

الأثنين / 24 / حزيران - 2019

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بغداد - كلمة

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