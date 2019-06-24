2019/06/24 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكد عضو لجنة الامن النيابية عباس سروط، اليوم الاثنين، ان لجنته تقدمت بطلب الى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي لاستضافته في اللجنة لمناقشة تغييرات القيادات الامنية.وقال سروط في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “اللجنة قدمت طلبا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاستضافته لمناقشة اختيار القادة الامنيين”، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص طلب نيابي لاستضافة عبد المهدي لمناقشة تغيير القيادات الامنية المركز الخبري الوطني.

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