2019/06/24 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء يقدم للبرلمان نجاح الشمري لوزارة الدفاع وياسين الياسري للداخلية وسفانة الحمداني للتربية وفاروق أمين للعدل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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