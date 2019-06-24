نينوى تعلن انتهاء أزمة الحرائق في حقول الحنطة والشعير

2019/06/24 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان، الاثنين، عن انتهاء أزمة الحرائق في حقول الحنطة والشعير في عموم المحافظة، مشيرا الى ان الجهات المختصة مستمرة في استلام المحاصيل من الفلاحين.وقال قبلان في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” أزمة الحرائق المفتعلة في حقول الحنطة والشعير انتهت منذ أيام وتمت السيطرة عليها بعد تشديد […]

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