2019/06/24 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار ..أعلن القيادي في حشد محافظة قطري العبيدي، الاثنين، عن مقتل خمسة عناصر تنظيم “ داعش” الاجرامي بقصف جوي غربي الانبار.وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “طيران الجيش قصف عجلة لعصابات داعش الإجرامية حال وصولها الى منطقة وادي حوران ٥٠ كم عمق صحراء الانبار الغربية ما دى إلى مقتل خمسة عناصر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل خمسة “دواعش” بقصف جوي غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل خمسة “دواعش” بقصف جوي غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).