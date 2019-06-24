الصيادي: علاوي وثامر السبهان اتفقا على تسمية نجاح الشمري وزيراً للدفاع برعاية أمريكية

2019/06/24 | 11:47

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بغداد اليوم- بغداد

قال عضو لجنة النزاهة النيابية، كاظم الصيادي، اليوم الاثنين، ان مرشح وزارة الدفاع كان بتوافق امريكي- أردني برعاية وزير الدولة لشؤون الدول العربية في الخارجية السعودية ثامر السبهان، ورئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي، مشيراً إلى أنه غير مؤهل لإدارة الوزارة بالمرحلة القادمة.

وقال الصيادي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "معلومات وردتنا في ما يخص مرشح وزارة الدفاع، بان الرجل كان مرشحَ تسوية برعاية الامريكان مع السبهان واياد علاوي واحد المتنفذين داخل القرار بالعراق".

وبين، أن "الرجل لن يستطيع ان يقود وزارة الدفاع لأنه من ضباط خط الخدمة التي لا تؤهله على إدارة الوزارة لان المرحلة القادمة ستكون صعبة ومحرجة في العراق وهو يشهد انواع التحديات".

وأكد، أن "الوزارة تحتاج رجلاً غير معروف داخل وسط الدفاع لكن الشمري للأسف مرشح تسوية ومرشح حصة كما يدعي البعض بانها حصة التوافق لقائمة الوطنية اياد علاوي".

وتابع، أن "من واجب الكتل السياسية ان ترفض مرشحي المحاصصة لان الوزارات ستصبح حصة فلان ومتاجرة وليست وزارات وما يجري في الدولة العراقية ادارة اموال وليس ادارة دولة".

ولفت الصيادي إلى ان "اختيار نجاح الشمري صفقة من كل النواحي، ومحاصصة وقد تكون هناك تدخلات مالية في سبيل ارضاء شخص على حساب الآخر".

وأضاف، أن "توافقا سياسيا حصل في الاردن ما بين اياد علاوي والسبهان واحد المتنفذين داخل القرار السياسي العراقي قد يكون داخل المنظومة التنفيذية والتشريعية وحدث برعاية الاردن والامريكان والسبهان".

وأكمل قائلاً، إن "السنة لن يتركوا نجاح الشمري لأن أحد رؤوس هرم قيادات السنة موافق عليه، ولن ادلى بالاسم وسأصرح به مستقبلا".

وكان القيادي في تحالف المحور، ابراهيم الجنابي، قد كشف، الاثنين (24 حزيران 2019)، عن ان مرشح وزارة الدفاع المقدم الى البرلمان نجاح الشمري، لن يمر الا بمرور مرشح وزارة الداخلية، فيما أشار الى أن الأسماء الأربعة ستمرر بمبدأ "مرشحي مقابل مرشحك".

وقال الجنابي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التوافقات السياسية التي جرت أمس إذا استمرت قد تمر اليوم اسماء المرشحين الذين وصلوا إلى مجلس النواب".

واكد، أن "مرشح وزارة الدفاع نجاح الشمري لن يمر إذا ما مر مرشح الداخلية، وعلى العكس، لأن القضية تحمل توازنات سياسية موجودة في الدولة العراقية على أساس العمل تحت الكابينة الواحدة".

ولفت إلى أن "جميع الاسماء المرشحة يوجد عليها اعتراض ولا يوجد اسم عليه اجماع ولو كان ذلك الاجماع موجود لحصل الاتفاق منذ فترة، ولكن لكل مرشح معترضين".

واختتم بالقول، إن "العمل بين الكتل يجري الآن على أساس مرشحي يمر بمقابل مرور مرشحك".

وكان ائتلاف دولة القانون، قد أكد أمس الاحد، وصول أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة الى البرلمان، فيما أكد أنه سيتم التصويت عليهم بجلسة مجلس النواب اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الائتلاف بهاء النوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة وصلت الى مجلس النواب".

وأضاف، أن "المرشحين هم: ياسين الياسري لحقيبة الداخلية، وسفانة الحمداني لحقيبة التربية، وفاروق امين لحقيبة العدل، ونجاح الشمري لوزارة الدفاع"، مبينا أنه "سيتم التصويت عليهم بجلسة مجلس النواب الاثنين".

بغداد اليوم_ بغداد

أفاد مصدر أمني، الاثنين (34 حزيران 2019)، بأن حماية رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي انتشرت حول مبنى مجلس النواب.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الحماية انتشرت حول مبنى البرلمان قبل انعقاد جلسة مجلس النواب لاستكمال ال

بغداد اليوم - بغداد

قرر مجلس النواب، الإثنين، 24 حزيران، 2019، تأجيل عقد جلسته نصف ساعة.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن، مجلس النواب قرر تاجيل عقد جلسته لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار حماية رئيس مجلس الوز

بغداد اليوم-بغداد

أكد مصدر مطلع بائتلاف رئيس تحالف النصر، حيدر العبادي، الإثنين، 24 حزيران، 2019، أن نواب التحالف لن يصوتوا على مرشحي الوزارات الشاغرة بسبب استمرار المحاصصة بترشيحهم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "نواب التحالف (النصر) لن

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