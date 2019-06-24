معلومات جديدة بشأن الهجوم على مواقع عسكرية ونفطية بالعراق

2019/06/24 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مسؤول، الاثنين، عن معلومات بشأن الهجوم على مواقع عسكرية ونفطية في العراق، فيما اشار الى ان التحقيقات مستمرة لمعرفة كيفية عبور الشاحنات التي ...

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