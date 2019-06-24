2019/06/24 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية نجدة محافظة بغداد، الاثنين، عن إلقاء القبض على سراق ومطلقي عيارات نارية ‏في العاصمة.‏ وذكرت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “أثناء تجوال دوريات نجدة السيدية ‏تم الاشتباه بشخصين يستقلون دراجة (ستوته) في منطقة شهداء السيدية تم القبض عليهم وضبط ‏بحوزتهم مواد منزلية وانشائية وعندها حضر مواطن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على سراق ومطلقي عيارات نارية في بغداد وكالة خطوة برس.

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