نائب يكشف أسماء مرشحي الوزارت الشاغرة في الكابينة الحكومية

2019/06/24 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الاتجاه برس

كشف النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، اليوم الاثنين، عن أسماء مرشحي الوزارت الشاغرة، التي وصلت الى مجلس النواب.

وقال العكيلي في حديث لـ”الاتجاه برس”، إن “أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة وصلت يوم أمس الى مجلس النواب”، مبينا ان “المرشحين هم ياسين الياسري لحقيبة الداخلية، وسفانة الحمداني لحقيبة التربية، وفاروق امين لحقيبة العدل، ونجاح الشمري لحقيبة الدفاع”.

وحول تمديد عمل أصحاب الدرجات الخاصة، أكد العكيلي، قائلا “لم يصلنا حتى الآن أي كتاب رسمي من الحكومة حول تمديد عمل أصحاب الدرجات الخاصة لثلاثة أشهر.

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب نشرت، أمس الأحد، جدول أعمال الجلسة السادسة والعشرين المقرر عقدها، اليوم الأحد، حيث تضمن الجدول استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية، والتصويت على مقترح قانون إعادة منتسبي الداخلية والدفاع إلى الخدمة.

م،أ

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