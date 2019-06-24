2019/06/24 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جبار الياسري كلما تم تشديد العقوبات الاقتصادية على الجارة الحنونة إيران من قبل أمريكا , وتبادل الطرفان التهديدات والعنتريات تارة , والغزل وإشارات الحب والسلام والوئام والرسائل الغرامية من تحت...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التهديد والتهريج بين أمريكا وإيران .. إلى أين !؟) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التهديد والتهريج بين أمريكا وإيران .. إلى أين !؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).