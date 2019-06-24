مقتل وجرح العشرات بحادث قطار في بنغلاديش

2019/06/24 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب أكثر من 100 آخرين بجروح اليوم

الاثنين، جراء سقوط عربتي قطار ركاب في إحدى القنوات المائية، حينما

كان في طريقه إلى العاصمة البنغالية دكا.وذكر ضابط شرطة، أن القطار كان يعبر جسرا في طريقه إلى العاصمة

دكا من مدينة سيلهيت بشرق البلاد عندما خرج عن القضبان.ورجح المصدر أن يكون هناك المزيد من الجثث في العربتين اللتين سقطتا

في القناة، لافتا إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عملها.

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