2019/06/24 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “خطوة برس” تنشر نص رسالة عبد المهدي الى الحلبوسي بشأن استكمال الكابينة الوزارية

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