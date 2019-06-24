مفتشية الداخلية توقف آمر فوج للطوارئ ببغداد قام بابتزاز أصحاب “جنابر” بالمال

2019/06/24 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن توقيف توقف آمر فوج للطوارئ ببغداد ‏اعترفوا حمايته عليه بابتزاز أصحاب “جنابر” بالمال.‏ وذكر المكتب في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “بأمر قضائي تم القبض على أحد ‏أمراء أفواج الطوارئ التابعة لمديرية شرطة بغداد بعد اعتراف أحد حماياته عليه والموقوف من

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