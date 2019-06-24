الحكمة: سنصوت على الاسماء المناسبة ولن نعرقل استكمال الكابينة الوزارية

2019/06/24 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد نائب عن تيار الحكمة، اليوم الاثنين، بتصويت نواب التيار (المعارض) على الاسماء المناسبة المرشحة للوزارات المتبقية في حال طرحها بجلسة البرلمان اليوم، مؤكدا عدم مقاطعته نوابه الجلسة.





وقال النائب علي البديري، في حديث لـ السومرية نيوز، "سندخل للقاعة ونصوت على الاسماء التي نراها مناسبة"، مؤكدا "لن نقاطع الجلسة".وأوضح البديري أن "استكمال الكابينة الوزارية كان احد مطالبنا من رئيس الوزراء"، مشددا "لن نحسب على الجهات التي تعرقل استكمال الكابينة الوزارية".





ومن المقرر ان يعرض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في جلسة البرلمان اليوم الاثنين، اسماء مرشحيه للمناصب الوزارية المتبقية، الداخلية ، الدفاع ، التربية ، العدل.





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