ظهر اليوم.. ادارة نادي السماوة تقدم مدربها الجديد سمير كاظم لوسائل الاعلام بمؤتمر صحفي

2019/06/24 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهراليوم..ادارة نادي السماوة تقدم مدربها الجديد سميركاظم لوسائل الاعلام بمؤتمر صحفي

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