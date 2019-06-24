2019/06/24 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة: عبد المهدي يسلم رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة: عبد المهدي يسلم رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).