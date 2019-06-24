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بالوثيقة: عبد المهدي يسلم رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة


بالوثيقة: عبد المهدي يسلم رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة
2019/06/24 | 11:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / سكاي برس

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